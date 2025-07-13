13 июля 2025
12 июля 2025

В ХМАО произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске водитель устроил массовое ДТП
В Нижневартовске водитель устроил массовое ДТП Фото:

В Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

«12 июля 2025 года около 20:50 на улице Заводская, 40-летний водитель „Volkswagen“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с „Mazda“ и автобусом „Lotos“. От удара „Mazda“ отбросило на „Renault“», —

Пострадал сам виновник происшествия — водитель Volkswagen получил серьезные травмы и был госпитализирован. При этом после аварии мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

ДТП в Нижневартовске
ДТП в Нижневартовске
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске водитель сбил пенсионерку. В результате ДТП женщина погибла.

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В Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО. «12 июля 2025 года около 20:50 на улице Заводская, 40-летний водитель „Volkswagen“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с „Mazda“ и автобусом „Lotos“. От удара „Mazda“ отбросило на „Renault“», — Пострадал сам виновник происшествия — водитель Volkswagen получил серьезные травмы и был госпитализирован. При этом после аварии мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске водитель сбил пенсионерку. В результате ДТП женщина погибла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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