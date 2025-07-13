В Нижневартовске водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
«12 июля 2025 года около 20:50 на улице Заводская, 40-летний водитель „Volkswagen“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с „Mazda“ и автобусом „Lotos“. От удара „Mazda“ отбросило на „Renault“», —
Пострадал сам виновник происшествия — водитель Volkswagen получил серьезные травмы и был госпитализирован. При этом после аварии мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
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