В Молдавии оппозиционный блок «Победа» выступил за создание союзного государства с Россией. Такое заявление сделал лидер блока Илан Шор.
В своем telegram-канале Шор написал, что «Победа» предлагает избирателям четкую программу: интеграцию с Россией, развитие торгово-экономических связей со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечение страны дешевым газом и сохранение национальной идентичности и суверенитета. Заявление прозвучало после подачи документов для участия блока в предстоящих парламентских выборах, намеченных на 28 сентября.
Шор также подверг критике правящую Партию действия и солидарности, обвинив ее в «втягивании страны в экономическое рабство». По его словам, сотрудничество с Европейским союзом и НАТО не принесет Молдавии реальных выгод, а, напротив, может втянуть страну в конфликты, не обеспечив при этом защиту интересов граждан.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул возглавит избирательный список блока «Победа». Против нее и ряда других оппозиционных лидеров возбуждены уголовные дела, которые представители блока считают политически мотивированными. По данным последних социологических опросов, правящей прозападной партии не удастся сохранить большинство в новом составе парламента. Ожидается формирование коалиционного правительства, в котором могут принять участие как блок «Победа», так и другие оппозиционные силы.
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