13 июля 2025

В ХМАО на трассе произошло смертельное ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
В ХМАО в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки Фото:

В Ханты-Мансийском районе на 48-м километре федеральной трассы «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda столкнулся с автобусом Yutong. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

«На 48 км автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: „Skoda“ и автобусом „Yutong“. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими. Тогда водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил аварию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском районе на 48-м километре федеральной трассы «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda столкнулся с автобусом Yutong. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО. «На 48 км автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: „Skoda“ и автобусом „Yutong“. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими. Тогда водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил аварию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...