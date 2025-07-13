В ХМАО на трассе произошло смертельное ДТП с автобусом

В Ханты-Мансийском районе на 48-м километре федеральной трассы «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda столкнулся с автобусом Yutong. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.
«На 48 км автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: „Skoda“ и автобусом „Yutong“. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими. Тогда водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и устроил аварию.
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