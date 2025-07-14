В Брянской области опрокинулся микроавтобус с детьми

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Одной из вероятных причин ДТП стал сон водителя за рулем (архивное фото)
Одной из вероятных причин ДТП стал сон водителя за рулем (архивное фото) Фото:

В Дубровском районе Брянской области опрокинулся микроавтобус. Предварительно, в результате аварии пострадали шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и УМВД.

«В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Авария случилась около 22:30 на 193-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Микроавтобус Mercedes-Benz Vito 111 CDI, следовавший из Смоленска в сторону Брянска, наехал на металлическое ограждение моста и опрокинулся. За рулем находился 37-летний водитель.

Одной из вероятных причин ДТП стал сон водителя за рулем. В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы. Также пострадали трое взрослых: водитель микроавтобуса и две пассажирки, 42 и 47 лет. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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В Дубровском районе Брянской области опрокинулся микроавтобус. Предварительно, в результате аварии пострадали шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и УМВД. «В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Авария случилась около 22:30 на 193-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Микроавтобус Mercedes-Benz Vito 111 CDI, следовавший из Смоленска в сторону Брянска, наехал на металлическое ограждение моста и опрокинулся. За рулем находился 37-летний водитель. Одной из вероятных причин ДТП стал сон водителя за рулем. В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы. Также пострадали трое взрослых: водитель микроавтобуса и две пассажирки, 42 и 47 лет. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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