В Брянской области опрокинулся микроавтобус с детьми

В Дубровском районе Брянской области опрокинулся микроавтобус. Предварительно, в результате аварии пострадали шесть детей и трое взрослых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и УМВД.
«В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Авария случилась около 22:30 на 193-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Микроавтобус Mercedes-Benz Vito 111 CDI, следовавший из Смоленска в сторону Брянска, наехал на металлическое ограждение моста и опрокинулся. За рулем находился 37-летний водитель.
Одной из вероятных причин ДТП стал сон водителя за рулем. В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы. Также пострадали трое взрослых: водитель микроавтобуса и две пассажирки, 42 и 47 лет. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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