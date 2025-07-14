В США раскрыли, какое оружие будут продавать НАТО для передачи Украине

США рассматривают возможность продажи странам НАТО ракет малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снарядов для гаубиц, которые впоследствии могут быть переданы Украине. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.
«США также могут продать ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса „воздух-воздух“ странам-членам НАТО, которые затем могут быть переданы Украине», — отмечается в публикации CNN. По их данным, это станет дополнением для поставок 17 зениток Patriot, которые, по словам Трампа, отправятся Киеву в ближайшие дни.
Ранее Трамп объявил, что страны НАТО будут приобретать американское вооружение для последующей передачи Украине. По его словам, на саммите альянса в июне было достигнуто соглашение, согласно которому Североатлантический альянс возместит Штатам полную стоимость поставляемого оружия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с военной помощью для Украины становятся законной целью для российских военных. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО играют с огнем, продолжая поставки оружия Киеву. По словам Лаврова, наращивание этих поставок со стороны Запада препятствует дипломатическому урегулированию конфликта, способствует его эскалации и делает США и НАТО прямыми участниками конфликта.
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