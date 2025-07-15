«К бомжам поселили»: звезда эстрады откровенно высказался о концерте на Рублевке

Шура выступал на концерте на Рублевке и уснул в сугробе в женской одежде
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Шура рассказал, как уснул в сугробе в Международный женский день
Шура рассказал, как уснул в сугробе в Международный женский день Фото:

Артист Александр Медведев, известный публике как Шура, проснулся в сугробе после выступления на Рублевке, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники полиции доставили его в отделение. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю.

«Меня завернули однажды. На 8 Марта я отпел концерт на Рублевке в женском образе и уснул в сугробе. И [сотрудники полиции] меня достают, говоря: „Здравствуйте, красавица. Добрый вечер. Привезли меня в ментовку. К бомжам поселили“, — поделился воспоминаниями Шура. Его рассказ приводит Пятый канал.

По словам артиста, сотрудников не остановило даже его объяснение, что он известный исполнитель. А сокамерники его узнали и стали хором исполнять песню «Твори добро».

Шура рассказал еще один забавный случай из своей жизни. Однажды он поехал собирать грибы в лес на белом лимузине. По словам артиста, поездка была организована с особым размахом — он был одет с иголочки, держал в руках корзину и обул дорогие сапоги.

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Артист Александр Медведев, известный публике как Шура, проснулся в сугробе после выступления на Рублевке, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники полиции доставили его в отделение. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю. «Меня завернули однажды. На 8 Марта я отпел концерт на Рублевке в женском образе и уснул в сугробе. И [сотрудники полиции] меня достают, говоря: „Здравствуйте, красавица. Добрый вечер. Привезли меня в ментовку. К бомжам поселили“, — поделился воспоминаниями Шура. Его рассказ приводит Пятый канал. По словам артиста, сотрудников не остановило даже его объяснение, что он известный исполнитель. А сокамерники его узнали и стали хором исполнять песню «Твори добро». Шура рассказал еще один забавный случай из своей жизни. Однажды он поехал собирать грибы в лес на белом лимузине. По словам артиста, поездка была организована с особым размахом — он был одет с иголочки, держал в руках корзину и обул дорогие сапоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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