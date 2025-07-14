Певец Шура съездил за грибами на белом лимузине

Российский певец Шура поделился курьезной историей о том, как он отправился в лес за грибами на белом лимузине. Поездка была организована с размахом: сам Шура был «нагламуренный», с лукошком в руках и в дорогих сапогах.
По словам певца в интервью Родиону Чепелю, его появление в деревне на роскошном автомобиле вызвало немалое удивление у местных жителей. Особенно у бабушек, торговавших на обочине овощами. Шура попытался узнать у них, где можно найти самые «злачные» грибные места, но женщины, увидев лимузин, поспешили скрыться, прихватив с собой свои помидоры.
Экстравагантная вылазка в лес обернулась для артиста неудачей: грибов в тот день так и не удалось найти. Более того, дорогие сапоги, в которых Шура отправился за грибами, были испорчены. Вскоре после этой истории и белый лимузин исчез из жизни Шуры. Он подарил автомобиль певице Лолите.
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