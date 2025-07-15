15 июля 2025

На трассе ХМАО ввели ограничения из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники приступили к ремонту трассы Нижневартовск-Стрежевой
Дорожники приступили к ремонту трассы Нижневартовск-Стрежевой Фото:

На трассе Нижневартовск— Стрежевой ввели ограничения движения из-за ремонта. Автомобилям придется ехать по одной полосе.

«Ремонтные мероприятия будут производиться на одной половине проезжей части, при этом движение транспорта на другой стороне будет сохранено», — говорится в telegram-канале «Северавтодора». Работы ведутся на участке с 32 по 44 километр.

Также дорожники начали ремонтировать дорогу Урай-Междуреченский–Куминский, которая тоже ведет до границы региона. «В рамках контракта также запланирован ремонт мостов через реки Канда (204 км) и Первая (216 км)», — уточнили в публикации.

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На трассе Нижневартовск— Стрежевой ввели ограничения движения из-за ремонта. Автомобилям придется ехать по одной полосе. «Ремонтные мероприятия будут производиться на одной половине проезжей части, при этом движение транспорта на другой стороне будет сохранено», — говорится в telegram-канале «Северавтодора». Работы ведутся на участке с 32 по 44 километр. Также дорожники начали ремонтировать дорогу Урай-Междуреченский–Куминский, которая тоже ведет до границы региона. «В рамках контракта также запланирован ремонт мостов через реки Канда (204 км) и Первая (216 км)», — уточнили в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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