На трассе ХМАО ввели ограничения из-за ремонта

На трассе Нижневартовск— Стрежевой ввели ограничения движения из-за ремонта. Автомобилям придется ехать по одной полосе.
«Ремонтные мероприятия будут производиться на одной половине проезжей части, при этом движение транспорта на другой стороне будет сохранено», — говорится в telegram-канале «Северавтодора». Работы ведутся на участке с 32 по 44 километр.
Также дорожники начали ремонтировать дорогу Урай-Междуреченский–Куминский, которая тоже ведет до границы региона. «В рамках контракта также запланирован ремонт мостов через реки Канда (204 км) и Первая (216 км)», — уточнили в публикации.
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