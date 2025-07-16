Митрополита УПЦ вызвали в военкомат

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Накануне сотрудники ТЦК задержали Митрополита, после чего отпустили
Накануне сотрудники ТЦК задержали Митрополита, после чего отпустили Фото:

Митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко) из канонической Украинской православной церкви получил повестку в военкомат от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Сотрудники ТЦК 15 июля 2025 года задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко). В часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол», — говорится в сообщении СПЖ. В настоящее время митрополит находится на свободе. Согласно украинскому законодательству, представители духовенства не имеют права на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу на общих основаниях.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что власти Украины под руководством Владимира Зеленского не предоставляют священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации. В стране отмечаются масштабные преследования УПЦ — крупнейшей религиозной организации Украины. Местные органы власти, ссылаясь на связи церкви с Россией, запрещают ее деятельность; СБУ проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства. Множество священников арестованы, а сотни храмов перешли под контроль раскольнических структур при поддержке государства. С 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ на Украине. 

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Митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко) из канонической Украинской православной церкви получил повестку в военкомат от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). «Сотрудники ТЦК 15 июля 2025 года задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко). В часть его пока не забрали. Архиерею выписали повестку и административный протокол», — говорится в сообщении СПЖ. В настоящее время митрополит находится на свободе. Согласно украинскому законодательству, представители духовенства не имеют права на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу на общих основаниях. Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что власти Украины под руководством Владимира Зеленского не предоставляют священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации. В стране отмечаются масштабные преследования УПЦ — крупнейшей религиозной организации Украины. Местные органы власти, ссылаясь на связи церкви с Россией, запрещают ее деятельность; СБУ проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства. Множество священников арестованы, а сотни храмов перешли под контроль раскольнических структур при поддержке государства. С 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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