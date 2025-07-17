Украинские беспилотники атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Брянской области

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Пострадавших после атаки нет, сообщает «Мираторг»
Пострадавших после атаки нет, сообщает «Мираторг» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Судя по информации, пострадавших нет. Об этом сообщает компания в своем telegram-канале.

«За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет», — сказано в сообщении. Отмечается, что повреждена лишь строительная техника.

Ранее власти Брянской области уже подтверждали атаки украинских беспилотников на регион. За ночь в области было сбито 43 БПЛА Украины. Об этом сообщало Минобороны РФ.

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Украинские беспилотники несколько раз атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области. Судя по информации, пострадавших нет. Об этом сообщает компания в своем telegram-канале. «За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет», — сказано в сообщении. Отмечается, что повреждена лишь строительная техника. Ранее власти Брянской области уже подтверждали атаки украинских беспилотников на регион. За ночь в области было сбито 43 БПЛА Украины. Об этом сообщало Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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