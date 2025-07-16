В ХМАО под суд пойдет тренер по скалолазанию, чья ученица упала с пятиметровой высоты

Прокуратура Кондинского района направила в суд уголовное дело в отношении тренера по скалолазанию, ученица которого упала с высоты пяти метров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором направлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании с образовательного учреждения компенсации вреда, причиненного ребенку вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В январе во время занятий на скалодроме в Междуреченской школе одна из учениц упала с пятиметровой высоты и получила травмы. Ее тренеру вменили статью 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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