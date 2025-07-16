16 июля 2025

В ХМАО под суд пойдет тренер по скалолазанию, чья ученица упала с пятиметровой высоты

В ХМАО школьница упала с пятиметровой высоты во время занятий по скалолазанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура передала в суд уголовное дело на тренера, чья ученица упала с пятиметровой высоты
Прокуратура передала в суд уголовное дело на тренера, чья ученица упала с пятиметровой высоты Фото:

Прокуратура Кондинского района направила в суд уголовное дело в отношении тренера по скалолазанию, ученица которого упала с высоты пяти метров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором направлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании с образовательного учреждения компенсации вреда, причиненного ребенку вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В январе во время занятий на скалодроме в Междуреченской школе одна из учениц упала с пятиметровой высоты и получила травмы. Ее тренеру вменили статью 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Прокуратура Кондинского района направила в суд уголовное дело в отношении тренера по скалолазанию, ученица которого упала с высоты пяти метров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурором направлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании с образовательного учреждения компенсации вреда, причиненного ребенку вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В январе во время занятий на скалодроме в Междуреченской школе одна из учениц упала с пятиметровой высоты и получила травмы. Ее тренеру вменили статью 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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