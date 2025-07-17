ВСУ в огненном кольце, армия России приближается к Купянску: карта СВО на 17 июля

В ночь на 17 июля было сбито 122 беспилотника ВСУ
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ВС РФ ведут бои в Купянске
ВС РФ ведут бои в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 июля было сбито 122 беспилотников ВСУ. Есть пострадавшие в различных регионах РФ. Параллельно проходят бои на разных направлениях в зоне СВО.

ВС РФ добиваются различных успехов и закрепляются на многих позициях в различных населенных пунктах. Вся информация об СВО на 17 июля — на карте URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Харьковское направление

На купянском участке ведутся боевые действия в населенных пунктах Загрызово, Богуславка, Зеленый Гай. Планомерно ВС РФ окружают силы ВСУ в Купянске. Также подтверждается информация о ведении боев на реке Волчья в Волчанске. 

Запорожское направление

Сообщается о концентрированных ударах ВС РФ по Запорожью. В окрестностях недавно освобожденного Каменского продолжаются интенсивные боевые столкновения. На гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ ведут наступательные действия против украинских формирований к северу и западу от населенного пункта Малиновка.

Донецкое направление

ВС РФ закрепляются в населенном пункте Новохатское. Помимо этого ВС РФ продвигаются к границам Днепропетровской области. Сообщается о ведении боев на покровском направлении в восточных окраинах села Родинское, а также на константиновском направлении ВС РФ оказывает давление на Яблоновку и Александро-Калиново. 

Часовоярское направление

ВС РФ двигаются в направлении Константиновки. У Часов Яра ведутся бои.

Сумское направление

В районе Кондратовки ведутся бои. Также бои ведутся в районе сел Садки, Андреевки и Яблоновки. ВС РФ продолжают штурм Варачино. 

Курское направление

Ведутся бои на территории населенного пункта Павловка. Помимо этого, бои ведутся в окрестностях Бессаловки.

Белгородское направление

Продолжается наступление ВС РФ из освобожденного пункта Мелового. На данной территории ведутся бои.

Покровское направление

Ведутся бои у населенного пункта Мирноград. Также российские войска пробиваются в направлении Родинского. ВС РФ закрепились в населенном пункте Новосергеевка, а также ведутся бои у пункта Удачное и Родинское. Ведутся бои у Бойковки.

Херсонское направление

Продолжаются бои у реки Днепр. Сообщается, что без изменений.

Угледарское направление

Освобожден населенный пункт Новохатское. ВС РФ продвигаются дальше.

Краснолиманское направление

Ведутся бои в населенном пункте Карповка. Расширяется плацдарм на западном берегу Нитриуса.

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В ночь на 17 июля было сбито 122 беспилотников ВСУ. Есть пострадавшие в различных регионах РФ. Параллельно проходят бои на разных направлениях в зоне СВО. ВС РФ добиваются различных успехов и закрепляются на многих позициях в различных населенных пунктах. Вся информация об СВО на 17 июля — на карте URA.RU. Харьковское направление На купянском участке ведутся боевые действия в населенных пунктах Загрызово, Богуславка, Зеленый Гай. Планомерно ВС РФ окружают силы ВСУ в Купянске. Также подтверждается информация о ведении боев на реке Волчья в Волчанске.  Запорожское направление Сообщается о концентрированных ударах ВС РФ по Запорожью. В окрестностях недавно освобожденного Каменского продолжаются интенсивные боевые столкновения. На гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ ведут наступательные действия против украинских формирований к северу и западу от населенного пункта Малиновка. Донецкое направление ВС РФ закрепляются в населенном пункте Новохатское. Помимо этого ВС РФ продвигаются к границам Днепропетровской области. Сообщается о ведении боев на покровском направлении в восточных окраинах села Родинское, а также на константиновском направлении ВС РФ оказывает давление на Яблоновку и Александро-Калиново.  Часовоярское направление ВС РФ двигаются в направлении Константиновки. У Часов Яра ведутся бои. Сумское направление В районе Кондратовки ведутся бои. Также бои ведутся в районе сел Садки, Андреевки и Яблоновки. ВС РФ продолжают штурм Варачино.  Курское направление Ведутся бои на территории населенного пункта Павловка. Помимо этого, бои ведутся в окрестностях Бессаловки. Белгородское направление Продолжается наступление ВС РФ из освобожденного пункта Мелового. На данной территории ведутся бои. Покровское направление Ведутся бои у населенного пункта Мирноград. Также российские войска пробиваются в направлении Родинского. ВС РФ закрепились в населенном пункте Новосергеевка, а также ведутся бои у пункта Удачное и Родинское. Ведутся бои у Бойковки. Херсонское направление Продолжаются бои у реки Днепр. Сообщается, что без изменений. Угледарское направление Освобожден населенный пункт Новохатское. ВС РФ продвигаются дальше. Краснолиманское направление Ведутся бои в населенном пункте Карповка. Расширяется плацдарм на западном берегу Нитриуса.
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