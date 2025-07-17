ВСУ в огненном кольце, армия России приближается к Купянску: карта СВО на 17 июля

В ночь на 17 июля было сбито 122 беспилотников ВСУ. Есть пострадавшие в различных регионах РФ. Параллельно проходят бои на разных направлениях в зоне СВО.
ВС РФ добиваются различных успехов и закрепляются на многих позициях в различных населенных пунктах. Вся информация об СВО на 17 июля — на карте URA.RU.
Харьковское направление
На купянском участке ведутся боевые действия в населенных пунктах Загрызово, Богуславка, Зеленый Гай. Планомерно ВС РФ окружают силы ВСУ в Купянске. Также подтверждается информация о ведении боев на реке Волчья в Волчанске.
Запорожское направление
Сообщается о концентрированных ударах ВС РФ по Запорожью. В окрестностях недавно освобожденного Каменского продолжаются интенсивные боевые столкновения. На гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ ведут наступательные действия против украинских формирований к северу и западу от населенного пункта Малиновка.
Донецкое направление
ВС РФ закрепляются в населенном пункте Новохатское. Помимо этого ВС РФ продвигаются к границам Днепропетровской области. Сообщается о ведении боев на покровском направлении в восточных окраинах села Родинское, а также на константиновском направлении ВС РФ оказывает давление на Яблоновку и Александро-Калиново.
Часовоярское направление
ВС РФ двигаются в направлении Константиновки. У Часов Яра ведутся бои.
Сумское направление
В районе Кондратовки ведутся бои. Также бои ведутся в районе сел Садки, Андреевки и Яблоновки. ВС РФ продолжают штурм Варачино.
Курское направление
Ведутся бои на территории населенного пункта Павловка. Помимо этого, бои ведутся в окрестностях Бессаловки.
Белгородское направление
Продолжается наступление ВС РФ из освобожденного пункта Мелового. На данной территории ведутся бои.
Покровское направление
Ведутся бои у населенного пункта Мирноград. Также российские войска пробиваются в направлении Родинского. ВС РФ закрепились в населенном пункте Новосергеевка, а также ведутся бои у пункта Удачное и Родинское. Ведутся бои у Бойковки.
Херсонское направление
Продолжаются бои у реки Днепр. Сообщается, что без изменений.
Угледарское направление
Освобожден населенный пункт Новохатское. ВС РФ продвигаются дальше.
Краснолиманское направление
Ведутся бои в населенном пункте Карповка. Расширяется плацдарм на западном берегу Нитриуса.
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