Зеленский похвастался «мегасделкой» с Трампом

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают «мегасделку», в рамках которой США купят украинские дроны в обмен на согласие Киева закупить у США иные виды вооружений. Об этом пишет New York Post (NYP), ссылаясь на слова Зеленского.
«Эта технология (речь про украинские дроны — прим.URA.RU) нужна народу США. И ее нужно иметь в своем арсенале. <...> Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, беспроигрышная», — сказал Зеленский. Его слова приводит NYP.
Президент Украины рассказал о новейших беспилотниках Украины, которые способны прорывать оборону России. Кроме того, он похвастался тем, что эти БПЛА способны уничтожать тяжелые бомбардировщики и наносить удары до 1280 километров от украинской границы. Кроме того, Зеленский сообщил о том, что готов поделиться оружием не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами Европы.
«Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами», — сообщил Зеленский. Он добавил, что переговоры также ведутся с Данией, Норвегией и Германией.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.