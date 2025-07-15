Atlantic: Трамп принял судьбоносное решение по поставкам Украине из-за обиды

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Трамп не хочет казаться слабым, поэтому решил поставить Украине оружие, а России пригрозить санкциями
Трамп не хочет казаться слабым, поэтому решил поставить Украине оружие, а России пригрозить санкциями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине и введении в отношении России новых пошлин через определенный срок не из-за изменения своей риторики в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Издание The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что американский глава чувствует себя оскорбленным и не хочет выглядеть слабым. 

«Эта перемена не отражает принятия Трампом нового стратегического мировоззрения. Трамп не питал новой симпатии к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. <...> Скорее, Трамп был оскорблен», — говорится в публикации. Также он не проявил внезапного стремления поддерживать традиционные трансатлантические альянсы. 

Ранее Трамп предъявил российской стороне ультиматум, предоставив 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, пишет 360.ru. В случае отказа выполнить предложенные условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных тарифов на импорт товаров из РФ, а также применением вторичных санкций против стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и другие виды энергоресурсов.

Одновременно глава Белого дома объявил о достигнутой договоренности между Штатами и Евросоюзом относительно поставок вооружения в Киев. Основная финансовая нагрузка по этому вопросу ляжет на Европу. В новый пакет помощи будут включены не только ракетные комплексы, но и системы противоракетной обороны Patriot.

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Лидер США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине и введении в отношении России новых пошлин через определенный срок не из-за изменения своей риторики в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Издание The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что американский глава чувствует себя оскорбленным и не хочет выглядеть слабым.  «Эта перемена не отражает принятия Трампом нового стратегического мировоззрения. Трамп не питал новой симпатии к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. <...> Скорее, Трамп был оскорблен», — говорится в публикации. Также он не проявил внезапного стремления поддерживать традиционные трансатлантические альянсы.  Ранее Трамп предъявил российской стороне ультиматум, предоставив 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, пишет 360.ru. В случае отказа выполнить предложенные условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных тарифов на импорт товаров из РФ, а также применением вторичных санкций против стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и другие виды энергоресурсов. Одновременно глава Белого дома объявил о достигнутой договоренности между Штатами и Евросоюзом относительно поставок вооружения в Киев. Основная финансовая нагрузка по этому вопросу ляжет на Европу. В новый пакет помощи будут включены не только ракетные комплексы, но и системы противоракетной обороны Patriot.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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