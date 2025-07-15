Atlantic: Трамп принял судьбоносное решение по поставкам Украине из-за обиды

Лидер США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине и введении в отношении России новых пошлин через определенный срок не из-за изменения своей риторики в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Издание The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что американский глава чувствует себя оскорбленным и не хочет выглядеть слабым.
«Эта перемена не отражает принятия Трампом нового стратегического мировоззрения. Трамп не питал новой симпатии к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. <...> Скорее, Трамп был оскорблен», — говорится в публикации. Также он не проявил внезапного стремления поддерживать традиционные трансатлантические альянсы.
Ранее Трамп предъявил российской стороне ультиматум, предоставив 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, пишет 360.ru. В случае отказа выполнить предложенные условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных тарифов на импорт товаров из РФ, а также применением вторичных санкций против стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и другие виды энергоресурсов.
Одновременно глава Белого дома объявил о достигнутой договоренности между Штатами и Евросоюзом относительно поставок вооружения в Киев. Основная финансовая нагрузка по этому вопросу ляжет на Европу. В новый пакет помощи будут включены не только ракетные комплексы, но и системы противоракетной обороны Patriot.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.