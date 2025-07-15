Трамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком

Президент Украины Владимир Зеленский давно говорит, что стране в кратчайшие сроки нужны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Американский лидер Дональд Трамп услышал эту просьбу и анонсировал поставки оружия в ближайшие дни. Однако пока непонятно, сколько получит Киев — некоторые источники сообщают о 17 единицах, предположительно, ЗРК, другие говорят лишь о пусковых установках для уже имеющихся систем.
При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что отправка множества Patriot — провальная идея, потому что поставка только одной системы займет месяцы. Какие еще есть подводные камни в военной помощи от Дональда Трампа — в материале URA.RU.
Как в Вашингтоне пришли к мысли дать Украине больше Patriot
Вчера, 14 июля, американский лидер выступил в Белом доме с заявлением, в ходе которого затронул тему масштабных отправок оружия в ряды ВСУ. В частности, ЗРК Patriot, о которых долго просил Владимир Зеленский, и, вероятно, крылатых ракет JASSM. При этом финансирование поставок легло на европейских союзников Штатов — один ЗРК оплатит Норвегия, а еще два — Германия, передает The Washington Post. Непосредственно отправлять вооружение будут представители НАТО.
На данный момент неизвестно, сколько ракетных систем будет поставлено Киеву — лидер США говорил о 17 единицах. Однако в этом заявлении нет конкретики: Трамп не уточнил, в каком виде США предоставят 17 «Пэтриотов». Если 17 батарей, то это запредельное количество: для сравнения, у члена НАТО Германии их сейчас только шесть, а у Израиля — ближайшего союзника США — три, по данным открытых источников. Украина, по данным СМИ, оперировала 6-7 батареями, пишет издание «Страна.ua».
Согласно стандартам Североатлантического альянса, обычно в армиях используется до шести пусковых установок Patriot, но в условиях боев для повышения плотности огня допускается размещение до десяти систем. Таким образом, возможна конфигурация из двух батарей по восемь-девять пусковых или трех батарей по пять-шесть установок. В результате общее количество достигает 17 единиц — какую цифру и приводил Трамп.
Поставки только одного ЗРК могут занять месяцы
Отправка комплексов Patriot на Украину может занять несколько месяцев после достижения соответствующего соглашения со Штатами. Борис Писториус сообщил, что Вашингтон пока не раскрывает точное количество систем, планируемых к отправке. По его словам, еще предстоит определить, что считать одной единицей комплекса с учетом его технических характеристик и числа ракет в каждой батарее. Писториус оценил стоимость одной батареи примерно в один миллиард долларов.
"Чтобы отдать Украине 17, нужно либо изъять какое-то существенное количество с других театров военных действий (Корея, Ближний Восток, Япония, Европа), либо резко нарастить производство (чего пока нет). Все это делает единовременную поставку такого объема невозможной. Это один-два года минимум", — передает telegram-канал "Военный осведомитель».
Patriot не в первый раз уничтожаются бойцами ВС РФ
ВС РФ имеют успешный опыт уничтожения установок. По этому ликвидировать еще несколько — не проблема. Например, 13 июля ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию Patriot в зоне СВО. Для атаки применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.
Характеристики ЗРК Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot в первую очередь предназначен для противоракетной обороны. Он способен поражать как аэродинамические, так и баллистические цел. Однако применять его против массовых атак беспилотников типа «Герань» экономически нецелесообразно: чтобы сбить один беспилотник надо потратить ракету, которая стоит миллионы долларов. Вместе с тем несколько развернутых батарей могут защищать стратегически важные объекты от управляемых авиационных бомб и ракетных ударов.
Основная проблема системы ЗРК заключается не в ее технических возможностях, а в особенностях эксплуатации в условиях боев: их появление на фронте ограничивает действия авиационных подразделений армий. В этом случае главная задача — не перехватить все воздушные цели, а снизить преимущество противника в воздухе.
США угрожают России ради мира на Украине
В день анонсирования поставок Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. По его словам, Россия отказывается от ведения переговоров, хотя это не так. Лидер США охарактеризовал военную торговлю как «эффективный механизм предотвращения боев». Ссылаясь на источники, телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант продажи своим союзникам по НАТО ракет малой дальности, гаубиц и ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Впоследствии это вооружение может быть передано Киеву.
Накануне заявления лидера США сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил о намерении администрации Белого дома конфисковать замороженные российские активы и одобрить введение вторичных санкций в 500% против государств, приобретающих российские энергоресурсы и другую продукцию. Фактические заявления Дональда Трампа оказались менее радикальными по отношению к Москве, чем ожидалось.
Так, он заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта, а поставки оружия для ВСУ "дадут шанс" достичь этой цели. Американский глава дал РФ и Украине 50 дней — до конца августа — для подписания мирного соглашения, в ином случае против Москвы будут введены 100%-ные пошлины. Однако после этого заявлений российский фондовый рынок показал рост.
В России отреагировали на поставки ЗРК
Отправка военной помощи на Украину, в том числе систем Patriot, представляют собой исключительно коммерческий интерес. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что Дональд Трамп использует в этом вопросе политические и маркетинговые инструменты.
Так, изначально создается впечатление, что поставки оружия будут приостановлены, но впоследствии оно все же поступит по более высокой цене. "Ничего личного, просто бизнес», — поделился депутат.
Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский в итоге сможет добиться желаемого, а американская сторона получит значительную финансовую выгоду. Кроме того, депутат отметил, что комплексы Patriot будут защищать украинские объекты лишь первое время, пока по ним не ударят российские ракеты.
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