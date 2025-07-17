Власти ХМАО презентовали сенаторам Совфеда креативные индустрии

Власти Югры презентовали сенаторам Совета Федерации результаты развития креативных индустрий в регионе на выездном заседании Совфеда в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Ханты-Мансийск давно зарекомендовал себя как место, где успешно переплетаются уникальные традиции коренных народов и современные достижения. Это отметила и Инна Святенко. Вице-спикер Совфеда подчеркнула, что промыслы не просто сохраняются, но и адаптируются к новым реалиям», – сообщается в telegram-канале.
Креативные индустрии на территории ХМАО активно развиваются благодаря поддержке окружной власти. Правительство выделяет субсидии и гранты на развитие отрасли и занимается созданием инвестиционного фонда поддержки креативных индустрий, добавил первый замгубернатора Павел Тараканов.
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