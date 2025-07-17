17 июля 2025

Россия сбила 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами

© Служба новостей «URA.RU»
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24 БПЛА запустила Украина по РФ
24 БПЛА запустила Украина по РФ Фото:

Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО ликвидировали 21 беспилотник в Брянской области, один — в Калужской, еще по одному — в Орловской и Рязанской областях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале.

Ранее, 5 июля, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 12 дронов самолетного типа, из них восемь — в Брянской области. В тот же день ночью Минобороны РФ сообщало об уничтожении 94 украинских БПЛА, что свидетельствует о продолжающейся активности беспилотников в приграничных областях России.

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Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО ликвидировали 21 беспилотник в Брянской области, один — в Калужской, еще по одному — в Орловской и Рязанской областях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. Ранее, 5 июля, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 12 дронов самолетного типа, из них восемь — в Брянской области. В тот же день ночью Минобороны РФ сообщало об уничтожении 94 украинских БПЛА, что свидетельствует о продолжающейся активности беспилотников в приграничных областях России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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