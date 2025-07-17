17 июля 2025

Балицкий сообщил об отключении света в Запорожской области

Часть Запорожской области осталась без света
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть городов Запорожской области остались без света
Часть городов Запорожской области остались без света Фото:

Часть Запорожской области осталась без электроснабжения. О временном отключении света в нескольких населенных пунктах региона сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа», — написал глава региона своем telegram-канале. По его словам, специалисты сейчас выясняют причины аварии.

Ранее в регионе уже происходили массовые отключения электроэнергии после ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. В июне без света оставались жители восьми муниципалитетов, а более 20 тысяч абонентов северо-западной части области были обесточены в результате повреждений. Тогда энергетики восстановили подачу электричества, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных атак.

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Часть Запорожской области осталась без электроснабжения. О временном отключении света в нескольких населенных пунктах региона сообщил губернатор Евгений Балицкий. «Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа», — написал глава региона своем telegram-канале. По его словам, специалисты сейчас выясняют причины аварии. Ранее в регионе уже происходили массовые отключения электроэнергии после ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. В июне без света оставались жители восьми муниципалитетов, а более 20 тысяч абонентов северо-западной части области были обесточены в результате повреждений. Тогда энергетики восстановили подачу электричества, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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