04 июля 2025

В Запорожской области частично отключили электроснабжение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Запорожье пропало электричество из-за атаки ВСУ
В Запорожье пропало электричество из-за атаки ВСУ Фото:

Более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — подчеркнул Евгений Балицкий.

Также Балицкий отметил, что энергетики ведут восстановительные работы в усиленном режиме. При этом сохраняется опасность повторных обстрелов.

Как сообщало URA.RU, ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с электроснабжением из-за ударов ВСУ. В июне в результате одной из атак без света остались жители восьми муниципалитетов, позже энергоснабжение было полностью восстановлено. 

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Более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — подчеркнул Евгений Балицкий. Также Балицкий отметил, что энергетики ведут восстановительные работы в усиленном режиме. При этом сохраняется опасность повторных обстрелов. Как сообщало URA.RU, ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с электроснабжением из-за ударов ВСУ. В июне в результате одной из атак без света остались жители восьми муниципалитетов, позже энергоснабжение было полностью восстановлено. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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