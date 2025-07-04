В Запорожской области частично отключили электроснабжение

Более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — подчеркнул Евгений Балицкий.
Также Балицкий отметил, что энергетики ведут восстановительные работы в усиленном режиме. При этом сохраняется опасность повторных обстрелов.
Как сообщало URA.RU, ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с электроснабжением из-за ударов ВСУ. В июне в результате одной из атак без света остались жители восьми муниципалитетов, позже энергоснабжение было полностью восстановлено.
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