В ХМАО силовики на треть увеличили число раскрытых коррупционных преступлений

В ХМАО за половину 2025 года число раскрытых коррупционных преступлений выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«За шесть месяцев 2025 года следователями возбуждено 226 уголовных дел коррупционной направленности. Это более чем на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года и свидетельствует об активной работе правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений. Большинство дел возбуждено на основании материалов, представленных специализированными подразделениями МВД, ФСБ и прокуратуры», — сообщает пресс-служба ведомства.
Самыми частыми преступлениями стали дача и получение взяток (92 случая), превышение должностных полномочий (33) и служебным подлогом (29). Следователи завершили расследование 55 уголовных дел, 31 из которых относятся к тяжким и особо тяжким. Кроме того, в 2025 году суды Югры не вынесли ни одного оправдательного приговора по коррупционным преступлениям. По мнению политолога Александра Безделова это связано с тем, что федеральная власть начинает жестче бороться с коррупционерами в условиях идущей специальной военной операции.
«Государство показывает гражданам: в условиях идущей СВО ситуация в стране держится под контролем и хватка властей и правоохранительных органов не теряется. Требования к чиновникам серьезным образом ужесточаются. Они не привилегированной класс, а напротив, находятся под большим контролем», — рассказал Безделов журналисту URA.RU.
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