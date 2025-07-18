Москвичи столкнулись с перебоями связи у крупнейших операторов

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Количество жалоб у москвичей на работу операторов выросло утром
Количество жалоб у москвичей на работу операторов выросло утром Фото:

Жители Москвы и Московской области столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, а также данные сервиса мониторинга сбоев Down Detector.

Согласно информации Down Detector, всплеск жалоб начался около сначала около 03:00 по мск, а после около 11:00. Проблемы затронули как мобильный интернет, так и голосовую связь: пользователи сообщают о низкой скорости передачи данных, невозможности совершать звонки и перебоях в работе мессенджеров.

Сбои в работе мобильной связи и интернета в Москве и других регионах России фиксируются с мая 2025 года, часто в связи с угрозами атак БПЛА или крупными мероприятиями. Власти подтверждали, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

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Жители Москвы и Московской области столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, а также данные сервиса мониторинга сбоев Down Detector. Согласно информации Down Detector, всплеск жалоб начался около сначала около 03:00 по мск, а после около 11:00. Проблемы затронули как мобильный интернет, так и голосовую связь: пользователи сообщают о низкой скорости передачи данных, невозможности совершать звонки и перебоях в работе мессенджеров. Сбои в работе мобильной связи и интернета в Москве и других регионах России фиксируются с мая 2025 года, часто в связи с угрозами атак БПЛА или крупными мероприятиями. Власти подтверждали, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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