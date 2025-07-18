ВСУ тяжело ранили белгородского военного

Боец подразделения «Орлан» получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника в поселке Чапаевский Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском округе в поселке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжелые ранения», — рассказал Гладков. Информацией глава региона поделился в своем telegram-канале.
Пострадавший, получивший минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, был госпитализирован в Грайворонскую центральную районную больницу, уточнил Гладков. Медики делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего.
Ранее сообщалось, что с 11:00 до 12:00 по московскому времени были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей. За ночь над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.