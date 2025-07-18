ВСУ тяжело ранили белгородского военного

Гладков: боец «Орлана» получил тяжелые ранения в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ ударили по российскому военному в Белогородской области, заявил Гладков
ВСУ ударили по российскому военному в Белогородской области, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец подразделения «Орлан» получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника в поселке Чапаевский Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в поселке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжелые ранения», — рассказал Гладков. Информацией глава региона поделился в своем telegram-канале

Пострадавший, получивший минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, был госпитализирован в Грайворонскую центральную районную больницу, уточнил Гладков. Медики делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего.

Ранее сообщалось, что с 11:00 до 12:00 по московскому времени были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей. За ночь над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец подразделения «Орлан» получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника в поселке Чапаевский Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Грайворонском округе в поселке Чапаевский от удара вражеского беспилотника наш боец получил тяжелые ранения», — рассказал Гладков. Информацией глава региона поделился в своем telegram-канале.  Пострадавший, получивший минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, был госпитализирован в Грайворонскую центральную районную больницу, уточнил Гладков. Медики делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего. Ранее сообщалось, что с 11:00 до 12:00 по московскому времени были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей. За ночь над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...