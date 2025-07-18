Украинский дрон сбили над Москвой

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На месте падения дрона работают специалисты экстренных служб
На месте падения дрона работают специалисты экстренных служб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сбили над российской столицей. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин. Сообщение он опубликовал в личном telegram-канале. 

Собянин сообщил, что на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет. 

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Беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сбили над российской столицей. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин. Сообщение он опубликовал в личном telegram-канале.  Собянин сообщил, что на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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