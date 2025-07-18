Украинский дрон сбили над Москвой

На месте падения дрона работают специалисты экстренных служб
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сбили над российской столицей. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин. Сообщение он опубликовал в личном telegram-канале.
Собянин сообщил, что на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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