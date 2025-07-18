The Times: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин решил организовать в Китае трехсторонний саммит с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Times.
«Серия торговых соглашений между Вашингтоном и Китаем изменила враждебность президента Трампа к Пекину и породила предположения о том, что его пригласят на встречу с председателем Си и президентом Путиным в рамках саммита в сентябре», — говорится в статье газеты.
Согласно информации газеты, возможность проведения такой встречи действительно рассматривается, однако подчеркивается, что Трамп отдает предпочтение формату, при котором переговоры прошли бы на территории США. Как отмечает китайский эксперт по международным отношениям Цзинь Цаньжун, приезд Дональда Трампа в Китай и его участие в параде 3 сентября могло бы стать мощным положительным сигналом для всего мира. По его мнению, совместное появление лидеров Китая, России и США могло бы стать символом мира и стабильности.
Ранее информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление госсекретаря США Марко Рубио от 11 июля, сообщило о планах проведения переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. В настоящее время стороны обсуждают возможные сроки встречи.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале сообщил о том, что Владимир Путин намерен посетить Китай в августе или сентябре текущего года. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, визит президента РФ приурочен к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
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