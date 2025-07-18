18 июля 2025

Один из аэропортов Москвы приостановил работу на фоне массовой атаки дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шереметьево временно закрыли в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов, рассказал Кореняко
Шереметьево временно закрыли в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов, рассказал Кореняко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столичном аэропорту Шереметьево с 18 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном заявлении, размещенном в его telegram-канале. Аэропорт закрыли на фоне атаки БПЛА на Подмосковье и столицу России.

«Шереметьево. Введены временные ограничения», — пояснил Кореняко. Он уточнил, что меры носят временный характер и направлены на предотвращение рисков, связанных с организацией воздушного движения.

В Росавиации добавили, что авиакомпании и пассажиры своевременно информированы об изменениях в расписании рейсов. Ожидается, что после нормализации ситуации аэропорт вернется к штатной работе. В ведомстве порекомендовали пассажирам уточнять статус своих рейсов у перевозчиков или на сайте аэропорта.

В ночь на 19 июля ограничения также вводились в Домодедово. Позднее стало известно, что аэропорт заработал в штатном режиме. Это произошло на фоне массовой атаки БПЛА на Москву и область. Последние новости об отражении атак дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столичном аэропорту Шереметьево с 18 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном заявлении, размещенном в его telegram-канале. Аэропорт закрыли на фоне атаки БПЛА на Подмосковье и столицу России. «Шереметьево. Введены временные ограничения», — пояснил Кореняко. Он уточнил, что меры носят временный характер и направлены на предотвращение рисков, связанных с организацией воздушного движения. В Росавиации добавили, что авиакомпании и пассажиры своевременно информированы об изменениях в расписании рейсов. Ожидается, что после нормализации ситуации аэропорт вернется к штатной работе. В ведомстве порекомендовали пассажирам уточнять статус своих рейсов у перевозчиков или на сайте аэропорта. В ночь на 19 июля ограничения также вводились в Домодедово. Позднее стало известно, что аэропорт заработал в штатном режиме. Это произошло на фоне массовой атаки БПЛА на Москву и область. Последние новости об отражении атак дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...