Один из аэропортов Москвы приостановил работу на фоне массовой атаки дронов

В столичном аэропорту Шереметьево с 18 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном заявлении, размещенном в его telegram-канале. Аэропорт закрыли на фоне атаки БПЛА на Подмосковье и столицу России.
«Шереметьево. Введены временные ограничения», — пояснил Кореняко. Он уточнил, что меры носят временный характер и направлены на предотвращение рисков, связанных с организацией воздушного движения.
В Росавиации добавили, что авиакомпании и пассажиры своевременно информированы об изменениях в расписании рейсов. Ожидается, что после нормализации ситуации аэропорт вернется к штатной работе. В ведомстве порекомендовали пассажирам уточнять статус своих рейсов у перевозчиков или на сайте аэропорта.
В ночь на 19 июля ограничения также вводились в Домодедово. Позднее стало известно, что аэропорт заработал в штатном режиме. Это произошло на фоне массовой атаки БПЛА на Москву и область. Последние новости об отражении атак дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.
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