В Москве мужчина пнул девушку в спину после отказа познакомиться. Пострадавшая смогла догнать мужчину и снять видео, а после пошла в полицию. Об этом рассказала девушка Наргиса, на которую и совершили нападение.
«Я шла по своим делам, и ко мне подошел знакомиться молодой человек. После я отказала, а он в ответ ударил меня ногой в спину», — передает слова пострадавшей 112 в своем telegram-канале. Сейчас девушка уже написала заявление, и собирается снять побои. Сама Наргиса предполагает, что мужчина может быть учеником очередного коуча.
Такие инциденты случаются уже не впервые. Ранее следственный комитет Московской области предъявил обвинение 16-летнему жителю Москвы по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. По данным ведомства, инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесном массиве. Уточняется, что несовершеннолетний нанес несколько девочкам ударов молотком по голове. Детей госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого и задержали подростка в Домодедово.
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