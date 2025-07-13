Избившему молотком девочек москвичу предъявили обвинение

Следственный комитет Московской области предъявил обвинение 16-летнему жителю Москвы по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
«16-летнему москвичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК)», — сообщили представители СК Подмосковья в telegram-канале ведомства. Суд по ходатайству следствия избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября 2025 года. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Домодедово был задержан 16-летний подросток по подозрению в нападении с молотком на двух девочек. По данным ведомства, инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесном массиве, уточняется, что несовершеннолетний нанес им несколько ударов молотком по голове.
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