Избившему молотком девочек москвичу предъявили обвинение

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Школьника в Подмосковье обвиняют в нападении с молотком на двух девочек
Школьника в Подмосковье обвиняют в нападении с молотком на двух девочек Фото:

Следственный комитет Московской области предъявил обвинение 16-летнему жителю Москвы по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«16-летнему москвичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК)», — сообщили представители СК Подмосковья в telegram-канале ведомства. Суд по ходатайству следствия избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября 2025 года. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Домодедово был задержан 16-летний подросток по подозрению в нападении с молотком на двух девочек. По данным ведомства, инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесном массиве, уточняется, что несовершеннолетний нанес им несколько ударов молотком по голове.

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Следственный комитет Московской области предъявил обвинение 16-летнему жителю Москвы по делу о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства «16-летнему москвичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК)», — сообщили представители СК Подмосковья в telegram-канале ведомства. Суд по ходатайству следствия избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября 2025 года. Следственные действия продолжаются. Ранее в Домодедово был задержан 16-летний подросток по подозрению в нападении с молотком на двух девочек. По данным ведомства, инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесном массиве, уточняется, что несовершеннолетний нанес им несколько ударов молотком по голове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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