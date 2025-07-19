19 июля 2025

Два автомобиля горят после падения БПЛА в Подмосковье. Видео

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На месте работают экстренные службы
На месте работают экстренные службы Фото:

В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде загорелись как минимум два автомобиля. Кадрами с места происшествия делятся очевидцы.

Как отметили местные жители, из-за атаки загорелись два автомобиля. Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО  за ночь уничтожили около 14 вражеских БПЛА, летевших на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлен план «Ковер».

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В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде загорелись как минимум два автомобиля. Кадрами с места происшествия делятся очевидцы. Как отметили местные жители, из-за атаки загорелись два автомобиля. Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО  за ночь уничтожили около 14 вражеских БПЛА, летевших на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлен план «Ковер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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