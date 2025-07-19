На месте работают экстренные службы
В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде загорелись как минимум два автомобиля. Кадрами с места происшествия делятся очевидцы.
Как отметили местные жители, из-за атаки загорелись два автомобиля. Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО за ночь уничтожили около 14 вражеских БПЛА, летевших на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлен план «Ковер».
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