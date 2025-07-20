Пулково примет все рейсы, перенаправленные из Москвы из-за временных ограничений

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать все рейсы, перенаправленные из Москвы, в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Пулково.
«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы», — говорится в заявлении в официальном telegram-канале аэропорта.
Ранее, примерно в 2:00 по московскому времени, Росавиация объявила о введении ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К утру ограничения были сняты. В Пулково уточнили, что из-за увеличившегося потока авиарейсов сотрудники всех операционных подразделений переведены на усиленный режим работы.
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