Цунами угрожает жителям Камчатки. Видео

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В селе Никольское ожидается максимальная высота волны до 0,29 метра
В селе Никольское ожидается максимальная высота волны до 0,29 метра Фото:

После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в селе Никольское ожидается максимальная высота волны до 0,29 метра, в Усть-Камчатске — до 0,19 метра.

МЧС России настоятельно советует жителям этих населенных пунктов подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Несмотря на небольшую высоту волн, находиться у берега опасно. Эвакуация в Камчатском крае не проводится. В случае землетрясения наиболее опасны помещения с большими застекленными проемами, угловые комнаты и лестничные пролеты. Укрыться рекомендуется под крепкими столами или кроватями.

Сегодня, 20 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в акватории Тихого океана. Местные жители сообщают о качающихся потолках и движущейся мебели.

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После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю «После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в селе Никольское ожидается максимальная высота волны до 0,29 метра, в Усть-Камчатске — до 0,19 метра. МЧС России настоятельно советует жителям этих населенных пунктов подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Несмотря на небольшую высоту волн, находиться у берега опасно. Эвакуация в Камчатском крае не проводится. В случае землетрясения наиболее опасны помещения с большими застекленными проемами, угловые комнаты и лестничные пролеты. Укрыться рекомендуется под крепкими столами или кроватями. Сегодня, 20 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в акватории Тихого океана. Местные жители сообщают о качающихся потолках и движущейся мебели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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