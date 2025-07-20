У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника

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У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника из-за испорченной еды
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника из-за испорченной еды Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес кишечную инфекцию, вызванную употреблением испорченной пищи. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля. По данным официального заявления, Нетаньяху почувствовал недомогание в ночное время и прошел медицинское обследование в своей резиденции.

«Нетаньяху заболел ночью: у него диагностирована кишечная инфекция», — пишет Israelhayom. Сообщается, что осмотр премьер-министра проводил профессор Алон Гершко, заведующий отделением внутренних болезней иерусалимской больницы «Хадасса Эйн-Керем».

Врачи приняли решение, что Нетаньяху в течение ближайших трех дней будет находиться дома и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Специалисты отметили, что угрозы для жизни политика нет, а все необходимые меры поддержки уже приняты.

Ранее в декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес хирургическую операцию на предстательной железе в том же медицинском центре. Тогда процедура привела к переносу одного из судебных слушаний по делу премьер-министра.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес кишечную инфекцию, вызванную употреблением испорченной пищи. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля. По данным официального заявления, Нетаньяху почувствовал недомогание в ночное время и прошел медицинское обследование в своей резиденции. «Нетаньяху заболел ночью: у него диагностирована кишечная инфекция», — пишет Israelhayom. Сообщается, что осмотр премьер-министра проводил профессор Алон Гершко, заведующий отделением внутренних болезней иерусалимской больницы «Хадасса Эйн-Керем». Врачи приняли решение, что Нетаньяху в течение ближайших трех дней будет находиться дома и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Специалисты отметили, что угрозы для жизни политика нет, а все необходимые меры поддержки уже приняты. Ранее в декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес хирургическую операцию на предстательной железе в том же медицинском центре. Тогда процедура привела к переносу одного из судебных слушаний по делу премьер-министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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