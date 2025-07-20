У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес кишечную инфекцию, вызванную употреблением испорченной пищи. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля. По данным официального заявления, Нетаньяху почувствовал недомогание в ночное время и прошел медицинское обследование в своей резиденции.
«Нетаньяху заболел ночью: у него диагностирована кишечная инфекция», — пишет Israelhayom. Сообщается, что осмотр премьер-министра проводил профессор Алон Гершко, заведующий отделением внутренних болезней иерусалимской больницы «Хадасса Эйн-Керем».
Врачи приняли решение, что Нетаньяху в течение ближайших трех дней будет находиться дома и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Специалисты отметили, что угрозы для жизни политика нет, а все необходимые меры поддержки уже приняты.
Ранее в декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес хирургическую операцию на предстательной железе в том же медицинском центре. Тогда процедура привела к переносу одного из судебных слушаний по делу премьер-министра.
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