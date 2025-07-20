20 июля 2025

Тодоренко прибыла в карете скорой помощи, Бузова появилась в образе Монро: как прошел VK Fest

Регина Тодоренко прибыла на скорой помощи на VK Fest
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль VK Fest в Лужниках
Фестиваль VK Fest в Лужниках Фото:

На юбилейный, десятый, фестиваль VK Fest прибыло много звезд. Одной из них была беременная телеведущая Регина Тодоренко, которая прибыла на фестиваль в машине скорой помощи в белом платье.

Помимо Тодоренко мероприятие посетило IOWA, Хаски, Элджей, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие знаменитости. Подробнее о VK Fest — в материале URA.RU.

Регина Тодоренко приехала на скорой помощи

Регина Тодоренко пришла на VK Fest 2025
Регина Тодоренко пришла на VK Fest 2025
Фото:

Из звезд на мероприятии появилась телеведущая Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком. Прибыла на дорожку она в белом пышном платье на машине скорой помощи и в сопровождении медиков. Она заявила, что чувствует себя хорошо. «Сейчас как будто все очень спокойно. Опять же, нужно сделать скидку на то, что я мало обращаю внимание на беременность», — заявила телеведущая.

Полина Гагарина открыла фестиваль

Полина Гагарина исполнила гимн России
Полина Гагарина исполнила гимн России
Фото:

Одним из первых среди артистов выступала на «синей сцене» певица Полина Гагарина. Она начала свою программу с гимна России. Следом Гагарина исполнила песни «Колыбельная», «Шагай», «Спектакль окончен» и «Кукушка».

Ольга Бузова вышла в образе Мэрелин Монро

Ольга Бузова на открытии второго дня фестиваля
Ольга Бузова на открытии второго дня фестиваля
Фото:

Певица Ольга Бузова появилась на первом дне проведения фестиваля в образе певицы и актрисы Мерелин Монро. На этот раз певица, известная благодаря хиту «Мало половин», полностью преобразила свой привычный стиль. Она выбрала меховую накидку, гармонирующую по цвету с остальным нарядом, а зону декольте украсила изысканным бриллиантовым ожерельем. Накидку певица прокомментировала фразой: «Женщина без животика — как квартира без мебели». Звезда открывала следующий день фестиваля.

Джиган раздавал зрителям овощи и хлеб

Джиган был добр со зрителями
Джиган был добр со зрителями
Фото:

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова прибыли на красную дорожку, передвигаясь на прицепе, наполненном сеном. Супруги в образе фермеров угощали поклонников овощами и фруктами, выращенными на собственном участке. Помимо овощей Джиган раскидывал хлеб фанатам.

Даша Дошик вышла в платье из леденцов

Дошик в платье с леденцами
Дошик в платье с леденцами
Фото:

Блогер Даша Дошик пришла в экстравагантном образе, созданном своими руками. Вместо юбки у платья был поднос с леденцами. Она заявила, что учится на дизайнера, а на создание костюма было потрачено 2 месяца.

Семья Кукояк пришла в костюме кентавра

На VK Fest подъехал эпатаж: семья Кукояк вышла на ковровую дорожку в необычном наряде: костюме кентавра, где Елена находилась спереди, а Денис — позади. Рядом с ними шла их дочь Василиса. Телеведущая Ксения Собчак выбрала для интервью Дениса, который выступал «тылом» семейного дуэта.

Захарова и Птаха анонсировали совместный трек

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о предстоящем выходе совместной музыкальной композиции с рэп-исполнителем Птахой (Давид Нуриев). Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, состоявшейся на фестивале VK Fest.

Захарова отметила, что участие в данном проекте стало для нее полной неожиданностью. Она также добавила, что релиз новой композиции запланирован в ближайшее время.

«Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демоверсия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет», — заявила представитель МИД.

IOWA вышла «с собой на руках»

Очень ярким был образ певицы IOWA (настоящее имя Екатерина Иванчикова). Она появилась в костюме, в котором сама себя «носит на руках». Также она сообщила, что откроет выставку, в котором будет запечатлено ее искусство. Об этом сообщает «Пятый канал».

Виктория Боня поделилась жизнью своей дочери

Виктория Боня рассказала о жизни своей дочери
Виктория Боня рассказала о жизни своей дочери
Фото:

Мероприятие посетила звезда «ДОМа-2» Виктория Боня вместе со своей дочкой Анджелиной. Недавно последняя приобрела известность благодаря совместным видео с матерью.

«Она всегда была в моей жизни. Просто когда она была маленькая, я хотела, чтобы она росла без какого-то внимания. Сейчас она повзрослела, она тоже личность, поэтому мы показываем нашу жизнь без прикрас, как она есть», — заявила Боня.

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На юбилейный, десятый, фестиваль VK Fest прибыло много звезд. Одной из них была беременная телеведущая Регина Тодоренко, которая прибыла на фестиваль в машине скорой помощи в белом платье. Помимо Тодоренко мероприятие посетило IOWA, Хаски, Элджей, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие знаменитости. Подробнее о VK Fest — в материале URA.RU. Регина Тодоренко приехала на скорой помощи Из звезд на мероприятии появилась телеведущая Регина Тодоренко, беременная третьим ребенком. Прибыла на дорожку она в белом пышном платье на машине скорой помощи и в сопровождении медиков. Она заявила, что чувствует себя хорошо. «Сейчас как будто все очень спокойно. Опять же, нужно сделать скидку на то, что я мало обращаю внимание на беременность», — заявила телеведущая. Полина Гагарина открыла фестиваль Одним из первых среди артистов выступала на «синей сцене» певица Полина Гагарина. Она начала свою программу с гимна России. Следом Гагарина исполнила песни «Колыбельная», «Шагай», «Спектакль окончен» и «Кукушка». Ольга Бузова вышла в образе Мэрелин Монро Певица Ольга Бузова появилась на первом дне проведения фестиваля в образе певицы и актрисы Мерелин Монро. На этот раз певица, известная благодаря хиту «Мало половин», полностью преобразила свой привычный стиль. Она выбрала меховую накидку, гармонирующую по цвету с остальным нарядом, а зону декольте украсила изысканным бриллиантовым ожерельем. Накидку певица прокомментировала фразой: «Женщина без животика — как квартира без мебели». Звезда открывала следующий день фестиваля. Джиган раздавал зрителям овощи и хлеб Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова прибыли на красную дорожку, передвигаясь на прицепе, наполненном сеном. Супруги в образе фермеров угощали поклонников овощами и фруктами, выращенными на собственном участке. Помимо овощей Джиган раскидывал хлеб фанатам. Даша Дошик вышла в платье из леденцов Блогер Даша Дошик пришла в экстравагантном образе, созданном своими руками. Вместо юбки у платья был поднос с леденцами. Она заявила, что учится на дизайнера, а на создание костюма было потрачено 2 месяца. Семья Кукояк пришла в костюме кентавра На VK Fest подъехал эпатаж: семья Кукояк  вышла на ковровую дорожку в необычном наряде: костюме кентавра, где Елена находилась спереди, а Денис — позади. Рядом с ними шла их дочь Василиса. Телеведущая Ксения Собчак выбрала для интервью Дениса, который выступал «тылом» семейного дуэта. Захарова и Птаха анонсировали совместный трек Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о предстоящем выходе совместной музыкальной композиции с рэп-исполнителем Птахой (Давид Нуриев). Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, состоявшейся на фестивале VK Fest. Захарова отметила, что участие в данном проекте стало для нее полной неожиданностью. Она также добавила, что релиз новой композиции запланирован в ближайшее время. IOWA вышла «с собой на руках» Очень ярким был образ певицы IOWA (настоящее имя Екатерина Иванчикова). Она появилась в костюме, в котором сама себя «носит на руках». Также она сообщила, что откроет выставку, в котором будет запечатлено ее искусство. Об этом сообщает «Пятый канал». Виктория Боня поделилась жизнью своей дочери Мероприятие посетила звезда «ДОМа-2» Виктория Боня вместе со своей дочкой Анджелиной. Недавно последняя приобрела известность благодаря совместным видео с матерью. «Она всегда была в моей жизни. Просто когда она была маленькая, я хотела, чтобы она росла без какого-то внимания. Сейчас она повзрослела, она тоже личность, поэтому мы показываем нашу жизнь без прикрас, как она есть», — заявила Боня.
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