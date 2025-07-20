Дорогу перекроют до 30 сентября
В Тюмени с 29 июля по 30 сентября перекроют дорогу по улице Геологоразведчиков в районе Пермякова. Об этом сообщили в администрации города.
«Вниманию автомобилистов! В связи с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети в период с 29 июля по 30 сентября планируется прекращение движения в районе улицы Геологоразведчиков, 55», — указано в сообщении мэрии.
Для объезда перекрытого участка водителям рекомендовано использовать улицы Пермякова и Тульскую. Также тюменцев просят обращать внимание на знаки и планировать маршрут заранее.
Как перекроют проезд по Геологоразведчиков.
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