20 июля 2025

В Тюмени на два месяца перекроют дорогу. Карта

В Тюмени на два месяца перекроют проезд по улице Геологоразведчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекроют до 30 сентября
Дорогу перекроют до 30 сентября Фото:

В Тюмени с 29 июля по 30 сентября перекроют дорогу по улице Геологоразведчиков в районе Пермякова. Об этом сообщили в администрации города.

«Вниманию автомобилистов! В связи с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети в период с 29 июля по 30 сентября планируется прекращение движения в районе улицы Геологоразведчиков, 55», — указано в сообщении мэрии.

Для объезда перекрытого участка водителям рекомендовано использовать улицы Пермякова и Тульскую. Также тюменцев просят обращать внимание на знаки и планировать маршрут заранее.

Как перекроют проезд по Геологоразведчиков.
Как перекроют проезд по Геологоразведчиков.
Фото:

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В Тюмени с 29 июля по 30 сентября перекроют дорогу по улице Геологоразведчиков в районе Пермякова. Об этом сообщили в администрации города. «Вниманию автомобилистов! В связи с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети в период с 29 июля по 30 сентября планируется прекращение движения в районе улицы Геологоразведчиков, 55», — указано в сообщении мэрии. Для объезда перекрытого участка водителям рекомендовано использовать улицы Пермякова и Тульскую. Также тюменцев просят обращать внимание на знаки и планировать маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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