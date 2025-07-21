Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения опасными бактериями

На побережьях Турции были обнаружены штаммы опасной бактерии Vibrio, способной вызывать тяжелые инфекции, включая холеру. Об этом сообщил уролог стамбульской больницы Florence Nightingale Угур Аферин.
«В ходе недавних исследований ДНК таких бактерий, как „Vibrio parahaemolyticus“ и „Vibrio vulnificus“, были обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей <...> Людям, которые летом контактируют с морем, следует быть осторожными», — заявил Аферин. Его слова приводит газета Milliyet.
Он отметил, что данные бактерии активно размножаются в теплой и соленой воде. Особенно опасен штамм Vibrio cholerae, который при попадании в организм с зараженной морской водой может вызвать холеру с тяжелой диареей и обезвоживанием. Хотя случаи холеры в Турции встречаются редко, риск заражения все же существует.
Врач предупредил, что контакт открытых ран с морской водой может привести к тяжелым инфекциям тканей. Кроме того, употребление в пищу сырых моллюсков, зараженных Vibrio parahaemolyticus, способно вызвать желудочно-кишечные расстройства. Специалисты также советуют не купаться в бассейнах при наличии у детей диареи, рвоты или открытых ран, а малышам до четырех месяцев не рекомендуется плавать в море из-за риска обезвоживания.
Ранее специалисты предупреждали, что длительное пребывание в соленой морской воде и хлорированных бассейнах может приводить к обезвоживанию и раздражению кожи, а также увеличивать риск инфекций и аллергических реакций, особенно при жаркой погоде и высокой влажности на популярных курортах Турции. Врачи советуют после купания принимать душ, использовать увлажняющие и солнцезащитные средства, а также соблюдать осторожность при наличии открытых ран.
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