В Нефтеюганске полицейские инсценировали убийство и задержали заказчику, которая из-за ссоры хотела расправиться со своей знакомой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД округа.
«Задержанная из корыстных побуждений и личной неприязни пыталась расправиться со своей знакомой. Она начала поиски исполнителя преступления, пообещав заплатить 170 тысяч рублей. Полицейские получили оперативную информацию о поисках киллера и взяли развитие ситуации под контроль. Была организована инсценировка совершенного преступления», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
Заказчице показали фотографии с якобы убитой потерпевшей. Женщина передала исполнителю деньги, а после была задержана сотрудниками полиции и Росгвардии. Как установил следственный комитет, между ней и ее знакомой произошел конфликт, и она попросила родственника убить ее, пообещав за это 170 тысяч рублей. Сейчас югорчанка заключена под стражу, ей грозит уголовная ответственность за организацию заказного убийства. Силовики продолжают расследование и устанавливают мотивы обвиняемой.
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