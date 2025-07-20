В Екатеринбурге настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло осудил тренд подростков в соцсетях, которые изображают «распятие» на дорожных знаках. По его словам, такая пародия является грехом и богохульством.
«Если это пародия, передразнивание, то это грех и богохульство. Если бы в нашей стране были религиозные гонения, то тогда эти люди — исповедники.... Но у нас в стране такого нет. Ты можешь быть христианином безболезненно для себя», — передает «Четвертый канал» слова Миняйло.
По его словам, подлинное крестоношение — делать добро в жизни и бороться со злом. В качестве примера настоятель предложил не бросать свою девушку, а вместо того чтобы с ней жить на съемной квартире, предложить ей руку и сердце, стать отцом ее детей и сделать ее счастливой.
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