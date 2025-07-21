В ГД предложили перевести на удаленку сотрудников в сильную непогоду

Депутат Нилов: офисные работники из-за непогоды могут работать удаленно из дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу из дома удобнее выполнять как работнику, так и работодателю, заявил Нилов
Работу из дома удобнее выполнять как работнику, так и работодателю, заявил Нилов Фото:

В Госдуме предложили офисных работников, которые могут выполнять свои рабочие обязанности из дома, переводить на удаленку. Задумка инициативы в том, чтобы не перегружать транспортную инфраструктуру. Автором инициативы был глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. По его словам, выполнять задачу из дома удобно как и самому работнику, так и работодателю.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов уже выступал с инициативами, направленными на изменение трудового и социального законодательства. В частности, под его руководством был подготовлен законопроект о трехкратном увеличении минимальной суммы долга для временного запрета на выезд за границу, а также обсуждалась публикация перечня должников по алиментам в открытом доступе.

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В Госдуме предложили офисных работников, которые могут выполнять свои рабочие обязанности из дома, переводить на удаленку. Задумка инициативы в том, чтобы не перегружать транспортную инфраструктуру. Автором инициативы был глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. По его словам, выполнять задачу из дома удобно как и самому работнику, так и работодателю. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов уже выступал с инициативами, направленными на изменение трудового и социального законодательства. В частности, под его руководством был подготовлен законопроект о трехкратном увеличении минимальной суммы долга для временного запрета на выезд за границу, а также обсуждалась публикация перечня должников по алиментам в открытом доступе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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