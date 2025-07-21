В ГД предложили перевести на удаленку сотрудников в сильную непогоду

В Госдуме предложили офисных работников, которые могут выполнять свои рабочие обязанности из дома, переводить на удаленку. Задумка инициативы в том, чтобы не перегружать транспортную инфраструктуру. Автором инициативы был глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. По его словам, выполнять задачу из дома удобно как и самому работнику, так и работодателю.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов уже выступал с инициативами, направленными на изменение трудового и социального законодательства. В частности, под его руководством был подготовлен законопроект о трехкратном увеличении минимальной суммы долга для временного запрета на выезд за границу, а также обсуждалась публикация перечня должников по алиментам в открытом доступе.
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