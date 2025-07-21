Минздрав намерен увеличить долю кормящих грудью матерей

Шавалиев: доля кормящих грудью матерей до года должна увеличиться до 90%
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Сейчас кормление грудью до года допускают только 43% матерей, сообщил Шавалиев
Сейчас кормление грудью до года допускают только 43% матерей, сообщил Шавалиев Фото:

Процент матерей, кормящих грудью до года, планируется увеличить с 43% до 90 — 95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэль Шавалиев.

«Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90–95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны», — заявил Шавалиев. Также он отметил, что только 43% мам кормят детей до года.

С начала 2025 года 341 тысяча семей в России получили сертификаты на материнский капитал, который остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. Программа предусматривает выплаты при рождении первого и второго ребенка, а также ежемесячные пособия на детей до трех лет. Индексация маткапитала с учетом инфляции за 2025 год запланирована на февраль 2026 года.

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Процент матерей, кормящих грудью до года, планируется увеличить с 43% до 90 — 95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэль Шавалиев. «Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90–95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны», — заявил Шавалиев. Также он отметил, что только 43% мам кормят детей до года. С начала 2025 года 341 тысяча семей в России получили сертификаты на материнский капитал, который остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. Программа предусматривает выплаты при рождении первого и второго ребенка, а также ежемесячные пособия на детей до трех лет. Индексация маткапитала с учетом инфляции за 2025 год запланирована на февраль 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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