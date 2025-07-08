С начала года маткапитал в России получила 341 тысяча семей

С начала 2025 года 341 тысяча семей в России получили сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ. Программа продолжает оставаться одной из ключевых мер поддержки семей с детьми в стране.
«В этом году Социальный фонд оформил сертификат для 341 тысячи семей. Сегодня он выдается уже при появлении первого ребенка», — говорится в сообщении организации. Оно опубликовано на официальном сайте фонда.
При рождении первого ребенка родители получают выплату в размере 690,2 тысячи рублей. При появлении второго ребенка государство предоставляет почти 222 тысячи рублей. Если же семья оформляет материнский капитал сразу на второго ребенка, сумма увеличивается до 912,2 тысячи рублей.
По данным фонда, семьи, получившие материнский капитал, имеют возможность оформить ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Размер такой выплаты равен детскому прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет в среднем 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц по России. Получать эти средства можно как на первенца, так и на последующих детей. Кроме того, выплаты из материнского капитала возможно оформить одновременно с единым пособием, если семья имеет право сразу на обе меры поддержки.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что индексация материнского капитала с учетом уровня инфляции за 2025 год запланирована на февраль 2026 года. По словам депутата, сумма маткапитала ежегодно увеличивается в феврале в соответствии с фактическим показателем инфляции за предыдущий год.
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