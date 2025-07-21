В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео

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Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра
Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра Фото:

Уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра после сильных дождей, из-за чего дорога под Ростокинским мостом оказалась затоплена. Об этом сообщает ГУП «Мосводосток» в своем официальном telegram-канале.

«Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле. В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», — сказано в сообщении предприятия.

Отмечается, что на месте работают сотрудники предприятия и спецтехника. Специалисты ожидают снижения уровня воды в реке, чтобы приступить к откачке воды с проезжей части.

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Уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра после сильных дождей, из-за чего дорога под Ростокинским мостом оказалась затоплена. Об этом сообщает ГУП «Мосводосток» в своем официальном telegram-канале. «Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле. В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», — сказано в сообщении предприятия. Отмечается, что на месте работают сотрудники предприятия и спецтехника. Специалисты ожидают снижения уровня воды в реке, чтобы приступить к откачке воды с проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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