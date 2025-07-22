В Екатеринбурге силовики поймали 42-летнего мужчину, который за два дня устроил серию жестких нападений на пенсионерок. Он душил своих жертв и требовал отдать все деньги, от его рук пострадали 84-летняя, 81-летняя и 87-летняя женщины, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Первая пенсионерка 19 июля возвращалась домой и пустила в подъезд неизвестного мужчину. Она подумала, что тот местный жилец. Когда они зашли внутрь, мужчина схватил пенсионерку за горло, вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 50 тысяч рублей и документы, и скрылся», — пояснили в ведомстве.
Сразу после инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в отдел полиции №11. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался судимый безработица из поселка Новый.
Как оказалось, 84-летняя пенсионерка была не единственной жертвой. В лифте дома улице Технической днем 21 июля мужчина также напал на 81-летнюю женщину из-за семи тысяч рублей. А утром этого же дня в подъезде дома на Крауля он напал на пенсионерку со спины и забрал четыре тысячи рублей с телефоном.
Следственные подразделения отделов полиции №10 и №11 возбудили дела по фактам грабежей. По факту нападения на улице Крауля дело расследуется ОП №9. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что уже потратил похищенные деньги.
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