«Схватил за горло»: в Екатеринбурге объявился неадекват, нападающий на пенсионерок. Фото

В Екатеринбурге мужчина душил и обворовывал пенсионерок
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в нападениях дал признательные показания
Подозреваемый в нападениях дал признательные показания Фото:

В Екатеринбурге силовики поймали 42-летнего мужчину, который за два дня устроил серию жестких нападений на пенсионерок. Он душил своих жертв и требовал отдать все деньги, от его рук пострадали 84-летняя, 81-летняя и 87-летняя женщины, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Первая пенсионерка 19 июля возвращалась домой и пустила в подъезд неизвестного мужчину. Она подумала, что тот местный жилец. Когда они зашли внутрь, мужчина схватил пенсионерку за горло, вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 50 тысяч рублей и документы, и скрылся», — пояснили в ведомстве.

Сразу после инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в отдел полиции №11. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался судимый безработица из поселка Новый.

Как оказалось, 84-летняя пенсионерка была не единственной жертвой. В лифте дома улице Технической днем 21 июля мужчина также напал на 81-летнюю женщину из-за семи тысяч рублей. А утром этого же дня в подъезде дома на Крауля он напал на пенсионерку со спины и забрал четыре тысячи рублей с телефоном.

Следственные подразделения отделов полиции №10 и №11 возбудили дела по фактам грабежей. По факту нападения на улице Крауля дело расследуется ОП №9. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что уже потратил похищенные деньги.

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В Екатеринбурге силовики поймали 42-летнего мужчину, который за два дня устроил серию жестких нападений на пенсионерок. Он душил своих жертв и требовал отдать все деньги, от его рук пострадали 84-летняя, 81-летняя и 87-летняя женщины, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Первая пенсионерка 19 июля возвращалась домой и пустила в подъезд неизвестного мужчину. Она подумала, что тот местный жилец. Когда они зашли внутрь, мужчина схватил пенсионерку за горло, вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 50 тысяч рублей и документы, и скрылся», — пояснили в ведомстве. Сразу после инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в отдел полиции №11. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался судимый безработица из поселка Новый. Как оказалось, 84-летняя пенсионерка была не единственной жертвой. В лифте дома улице Технической днем 21 июля мужчина также напал на 81-летнюю женщину из-за семи тысяч рублей. А утром этого же дня в подъезде дома на Крауля он напал на пенсионерку со спины и забрал четыре тысячи рублей с телефоном. Следственные подразделения отделов полиции №10 и №11 возбудили дела по фактам грабежей. По факту нападения на улице Крауля дело расследуется ОП №9. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что уже потратил похищенные деньги.
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