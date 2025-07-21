Пенсионер из ХМАО проломил приятелю голову ледорубом

Жителя Сургутского района 1961 года рождения отправили под стражу. Силовики считают, что он убил знакомого ледорубом в одной из квартир в поселке Солнечный.
"Действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, вооружившись ледорубом-топором, на почве имевшейся личной неприязни, нанес не менее трех ударов ледорубом в область головы мужчине 1971 года рождения", — говорится в telegram-канале "Суды Югры". Жертву госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
Убийство произошло в июле. На заседании по мере пресечения суд отправил пенсионера под стражу на два месяца, но постановление еще не вступило в силу. Расследование продолжается, мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.
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