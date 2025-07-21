21 июля 2025

Пенсионер из ХМАО проломил приятелю голову ледорубом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина из Сургутского района зарубил знакомого ледорубом
Мужчина из Сургутского района зарубил знакомого ледорубом Фото:

Жителя Сургутского района 1961 года рождения отправили под стражу. Силовики считают, что он убил знакомого ледорубом в одной из квартир в поселке Солнечный.

"Действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, вооружившись ледорубом-топором, на почве имевшейся личной неприязни, нанес не менее трех ударов ледорубом в область головы мужчине 1971 года рождения", — говорится в telegram-канале "Суды Югры". Жертву госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Убийство произошло в июле. На заседании по мере пресечения суд отправил пенсионера под стражу на два месяца, но постановление еще не вступило в силу. Расследование продолжается, мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Сургутского района 1961 года рождения отправили под стражу. Силовики считают, что он убил знакомого ледорубом в одной из квартир в поселке Солнечный. "Действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, вооружившись ледорубом-топором, на почве имевшейся личной неприязни, нанес не менее трех ударов ледорубом в область головы мужчине 1971 года рождения", — говорится в telegram-канале "Суды Югры". Жертву госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Убийство произошло в июле. На заседании по мере пресечения суд отправил пенсионера под стражу на два месяца, но постановление еще не вступило в силу. Расследование продолжается, мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...