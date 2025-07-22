Реестр экстремистских материалов недоступен после принятия штрафов за их поиск. Скрин

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Сайт Минюста со списком экстремистских материалов упал после принятия Госдумой закона о штрафах
Сайт Минюста со списком экстремистских материалов упал после принятия Госдумой закона о штрафах Фото:

Официальный реестр экстремистских материалов Минюста России оказался недоступен после принятия Госдумой закона о штрафах за поиск такой информации. В этом убедился корреспондент URA.RU.

При посещении официального сайта по запросу «реестр экстремистских материалов Минюста» пользователь получает ошибку «502 Bad Gateway». Это происходит на фоне принятия Госдумой в третьем чтении закона, который предусматривает штрафы за поиск и получение доступа к запрещенным материалам.

Согласно новому закону, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов или доступ к ним, в том числе с использованием VPN. Кроме того, штрафы предусмотрены за рекламу сервисов обхода блокировок, в том числе VPN-сервисов.

Проблемы с доступом к реестру наблюдаются не впервые. Сайт оставался недоступен и на прошлой неделе — в период рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Реестр экстремистских материалов Минюста перестал работать после принятия Госдумой закона о штрафах
Реестр экстремистских материалов Минюста перестал работать после принятия Госдумой закона о штрафах
Фото:

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Официальный реестр экстремистских материалов Минюста России оказался недоступен после принятия Госдумой закона о штрафах за поиск такой информации. В этом убедился корреспондент URA.RU. При посещении официального сайта по запросу «реестр экстремистских материалов Минюста» пользователь получает ошибку «502 Bad Gateway». Это происходит на фоне принятия Госдумой в третьем чтении закона, который предусматривает штрафы за поиск и получение доступа к запрещенным материалам. Согласно новому закону, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов или доступ к ним, в том числе с использованием VPN. Кроме того, штрафы предусмотрены за рекламу сервисов обхода блокировок, в том числе VPN-сервисов. Проблемы с доступом к реестру наблюдаются не впервые. Сайт оставался недоступен и на прошлой неделе — в период рассмотрения законопроекта во втором чтении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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