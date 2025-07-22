Официальный реестр экстремистских материалов Минюста России оказался недоступен после принятия Госдумой закона о штрафах за поиск такой информации. В этом убедился корреспондент URA.RU.
При посещении официального сайта по запросу «реестр экстремистских материалов Минюста» пользователь получает ошибку «502 Bad Gateway». Это происходит на фоне принятия Госдумой в третьем чтении закона, который предусматривает штрафы за поиск и получение доступа к запрещенным материалам.
Согласно новому закону, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов или доступ к ним, в том числе с использованием VPN. Кроме того, штрафы предусмотрены за рекламу сервисов обхода блокировок, в том числе VPN-сервисов.
Проблемы с доступом к реестру наблюдаются не впервые. Сайт оставался недоступен и на прошлой неделе — в период рассмотрения законопроекта во втором чтении.
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