Якушев на форуме в ХМАО рассказал о поддержке участников СВО, решивших идти на выборы

Якушев выступил на форуме депутатов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время визита в ХМАО Якушев рассказал о планах по поддержке участникам СВО на выборах
Во время визита в ХМАО Якушев рассказал о планах по поддержке участникам СВО на выборах Фото:

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что для участников спецоперации, решивших баллотироваться в депутаты, предусмотрена система льгот и образовательных программ. Об этом он сообщил журналистам на форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске.

«Мы единственная политическая партия, которая проводит предварительное голосование отдельно для участников СВО. Принято специальное решение — мы даем им дополнительно 25% голосов, чтобы ребята могли увереннее преодолеть этот барьер», — отметил Якушев.

Он добавил, что партия помогает ветеранам перейти от военной службы к политической деятельности. Победителям праймериз назначаются наставники из числа действующих депутатов, организуются обучающие курсы на базе партийной школы. Программа включает модули по истории партии, взаимодействию с избирателями, основам отраслевой политики и публичным выступлениям. «Самое важное — мы продолжаем сопровождение и после получения мандатов. Опытные депутаты остаются с молодыми коллегами и поддерживают их на всех этапах работы», — подчеркнул Якушев.

Ранее URA.RU писало, что Якушев допустил упрощение процедуры электронного предварительного голосования. Он заявил, что этот вопрос в партии с высокой долей вероятности будет обсуждаться после «больших выборов» 2026 года.

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что для участников спецоперации, решивших баллотироваться в депутаты, предусмотрена система льгот и образовательных программ. Об этом он сообщил журналистам на форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске. «Мы единственная политическая партия, которая проводит предварительное голосование отдельно для участников СВО. Принято специальное решение — мы даем им дополнительно 25% голосов, чтобы ребята могли увереннее преодолеть этот барьер», — отметил Якушев. Он добавил, что партия помогает ветеранам перейти от военной службы к политической деятельности. Победителям праймериз назначаются наставники из числа действующих депутатов, организуются обучающие курсы на базе партийной школы. Программа включает модули по истории партии, взаимодействию с избирателями, основам отраслевой политики и публичным выступлениям. «Самое важное — мы продолжаем сопровождение и после получения мандатов. Опытные депутаты остаются с молодыми коллегами и поддерживают их на всех этапах работы», — подчеркнул Якушев. Ранее URA.RU писало, что Якушев допустил упрощение процедуры электронного предварительного голосования. Он заявил, что этот вопрос в партии с высокой долей вероятности будет обсуждаться после «больших выборов» 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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