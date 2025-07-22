Якушев допустил упрощение процедуры электронного ПГЕР

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев допустил упрощение процедуры электронного предварительного голосования. На форуме муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске он заявил, что этот вопрос в партии с высокой долей вероятности будет обсуждаться после «больших выборов» 2026 года, сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
«Скорее всего, в рамках 2026 года и большой избирательной кампании, которая будет проходить на следующий год, вряд ли мы подвергнем наше ПГЕР каким-то серьезным изменениям. Но в 2027 году точно будем менять. Там есть процедуры, которые сегодня требуют донастройки. Есть такие предложения, готов на эти предложения отреагировать и принять их в работу», — отметил Якушев.
По словам секретаря Генсовета, речь идет об отмене ЭПГ в малых населенных пунктах. «Там, где у нас живет 800-900 человек, наши однопартийцы говорят: „зачем нам проводить электронное ПГЕР? Это, по-хорошему, одно первичное отделение. Пусть они придут на собрание нашей первички — мы на них посмотрим и сами определимся, кто нам нужен и кого поддерживать на выборах“. Потому есть вопросы, где, вполне возможно, нам ЭПГ по процедуре наверное надо упрощать», — пояснил единоросс.
Якушев уточнил, что изменения в ЭПГ накануне 2026 года под вопросом. «Потому что, с одной стороны, когда ты смотришь в рамках одного субъекта и четко понимаешь, как ты можешь это организовать, это одна задача. Когда, естественно, у тебя ответственность за всю страну, я сейчас имею в виду себя, то конечно, когда коллеги начинают рассказывать о сложностях в разных субъектах РФ, начинаешь немножко сомневаться», — объяснил он перенос обсуждения вопроса на более поздний срок.
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