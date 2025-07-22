Кухарук выступил с предложением для форума депутатов в ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук предложил сделать ежегодным форум муниципальных депутатов, который состоялся в Ханты-Мансийске. Площадка поможет решать вызовы, которые стоят перед регионом.
«Это особенно важно при решении предстоящих задач и вызовов, которые стоят перед регионом и всей страной. Работая сообща, продолжим создавать условия, при которых каждый житель Югры будет чувствовать поддержку и видеть реальные улучшения в качестве жизни», — написал в своем telegram-канале глава региона.
Форум объединил более 900 активистов и сторонников «Единой России». Ключевые задачи участники обсуждали вместе с секретарем Генсовета партии, первым зампредседателя Совета Федерации РФ Владимиром Якушевым.
«Правительство Югры уделяет большое внимание взаимодействию профильных ведомств с депутатским корпусом. Ведь именно депутаты лучше всего знают о потребностях своих избирателей и могут оперативно реагировать на полученные запросы», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что Якушев допустил упрощение процедуры электронного предварительного голосования. На форуме заявил, что этот вопрос в партии с высокой долей вероятности будет обсуждаться после «больших выборов» 2026 года.
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