Экс-главе Керчи предъявили обвинение в превышении полномочий

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Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий
Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий Фото:

Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренном пунктом «г» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщается в материалах следствия.

«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 3 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Был допрошен в качестве обвиняемого», — говорится в документах, на которые ссылается РИА Новости. В правоохранительных органах уточнили, что действия бывшего чиновника связаны с распоряжением муниципальной землей. После задержания в конце мая Брусакова заключили под стражу.

По данным источников, Святослав Брусаков оставил пост главы администрации Керчи 1 июля 2024 года. Его отставке предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Пресс-служба администрации Керчи пока не комментирует ситуацию. Расследование уголовного дела продолжается, другие детали не раскрываются.

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Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренном пунктом «г» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщается в материалах следствия. «Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 3 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Был допрошен в качестве обвиняемого», — говорится в документах, на которые ссылается РИА Новости. В правоохранительных органах уточнили, что действия бывшего чиновника связаны с распоряжением муниципальной землей. После задержания в конце мая Брусакова заключили под стражу. По данным источников, Святослав Брусаков оставил пост главы администрации Керчи 1 июля 2024 года. Его отставке предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Пресс-служба администрации Керчи пока не комментирует ситуацию. Расследование уголовного дела продолжается, другие детали не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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