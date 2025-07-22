22 июля 2025

Турагенты назвали самые популярные туры у жителей ХМАО в бархатный сезон

Жители ХМАО скупают путевки в Турцию на бархатный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан пользуется популярностью Турция
У югорчан пользуется популярностью Турция Фото:

Жители Югры в начале осени зачастую планируют путешествие в Турцию. В бархатный сезон погода уже не такая жаркая как летом, а море хорошо прогревается. Туристические тренды URA.RU обсудило с агентством путешествий SoloWay.

«На первом месте стабильно Турция. Затем идет Египет, Китай и Таиланд. Вьетнама еще очень много, потому что его не было несколько лет. Еще популярна Абхазия. В бархатный сезон в Турции уже не так жарко и море прогретое», — поясняет руководитель турагентства Елена Соловьева.

Азиатские курорты вроде Вьетнама и Таиланда становятся все популярнее у югорчан за счет более доступного жилья. «Но, конечно, цена зависит от количества человек. Например, вдвоем в Азию выгодно лететь. Хотя билеты достаточно дорогие, но отели доступные, — уточняет эксперт.

Среди других доступных курортов турагенты выделяют Арабские Эмираты. Но в это время в стране достаточно жарко.

Ранее URA.RU рассказывало, что туроператоры ожидали высокий спрос на отдых в Абхазии летом. По данным агентства «Туры.86», 30% продаж путевок на Черноморское побережье занимает именно это направление.

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Жители Югры в начале осени зачастую планируют путешествие в Турцию. В бархатный сезон погода уже не такая жаркая как летом, а море хорошо прогревается. Туристические тренды URA.RU обсудило с агентством путешествий SoloWay. «На первом месте стабильно Турция. Затем идет Египет, Китай и Таиланд. Вьетнама еще очень много, потому что его не было несколько лет. Еще популярна Абхазия. В бархатный сезон в Турции уже не так жарко и море прогретое», — поясняет руководитель турагентства Елена Соловьева. Азиатские курорты вроде Вьетнама и Таиланда становятся все популярнее у югорчан за счет более доступного жилья. «Но, конечно, цена зависит от количества человек. Например, вдвоем в Азию выгодно лететь. Хотя билеты достаточно дорогие, но отели доступные, — уточняет эксперт. Среди других доступных курортов турагенты выделяют Арабские Эмираты. Но в это время в стране достаточно жарко. Ранее URA.RU рассказывало, что туроператоры ожидали высокий спрос на отдых в Абхазии летом. По данным агентства «Туры.86», 30% продаж путевок на Черноморское побережье занимает именно это направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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