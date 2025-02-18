В ХМАО туроператоры ожидают высокий спрос на отдых в Абхазии летом

В Югре агентства по продаже туров готовятся к наплыву клиентов в связи с возможным запуском прямых рейсов из региона в Сухум. URA.RU выяснило, во сколько может обойтись отдых в Абхазии.
«Интерес к Абхазии всегда достаточно высок, 30 процентов продаж путевок на Черноморское побережье в последние годы занимает именно это направление. Продаем только номера в отелях, клиентам выгоднее самостоятельнее добраться до места через Москву или Сочи. Появление прямого авиасообщения добавит популярности Абхазии», — рассказали URA.RU эксперты агентства Туры.86, работающие в крупнейших городах ХМАО.
В минувшем году цены на проживание в частном секторе не сильно выросли, а в отелях подскочили на 30-40 %. Стоимость номера в гостинице за сутки варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей.
«В прошлом году при раннем бронировании десятидневный тур с перелетом Нижневартовск-Сочи, проживанием и питанием в гостинице обходился нашим клиентам от 99 до 162 тысяч рублей на двоих. В этом году программы еще не сформированы», — рассказал генеральный директор турагентства «Спутник» Василий Сочилин.
Относительно 2024 года, по данным крупных туроператоров, сейчас цена выросла еще на 10%. Но как будет развиваться ситуация дальше, прогнозировать сложно, в Абхазии ждут итогов президентских выборов.
«Весь туристический бизнес в ожидании, бронь на жилье почти никто не принимает. При благоприятном исходе выборов, цены в больших гостиницах могут подрасти, в частном секторе, по моим данным, намерены прибавить 10%», — говорит отельер из Гагры Юрий Иванченко.
В этом году турагенты ожидают пик бронирований в Абхазию в марте. В 2024 году старт продаж начался в феврале.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Руслан Кухарук поручил рассмотреть возможность открытия постоянного авиасообщения между Сухумом и Югрой. Связано это с интересом жителей к этому направлению.
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