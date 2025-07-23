Российский регион столкнулся с DDoS-атакой на операторов связи

Неизвестные проводят Ddos-атаку на крупных операторов связи, передает Мининформ
В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака, направленная на ведущих операторов фиксированной связи. Информацию подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи в регионе.
» В Крыму осуществляется массированная Ddos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — сообщили в министерстве. Уточняется, что технические службы принимают все возможные меры для устранения возникших проблем. Тем не менее отдельные сервисы могут временно оказаться недоступными для абонентов.
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