Российский регион столкнулся с DDoS-атакой на операторов связи

В Крыму началась масштабная DDoS-атака
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Неизвестные проводят Ddos-атаку на крупных операторов связи, передает Мининформ
Неизвестные проводят Ddos-атаку на крупных операторов связи, передает Мининформ Фото:

В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака, направленная на ведущих операторов фиксированной связи. Информацию подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи в регионе. 

» В Крыму осуществляется массированная Ddos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — сообщили в министерстве. Уточняется, что технические службы принимают все возможные меры для устранения возникших проблем. Тем не менее отдельные сервисы могут временно оказаться недоступными для абонентов.

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В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака, направленная на ведущих операторов фиксированной связи. Информацию подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи в регионе.  » В Крыму осуществляется массированная Ddos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — сообщили в министерстве. Уточняется, что технические службы принимают все возможные меры для устранения возникших проблем. Тем не менее отдельные сервисы могут временно оказаться недоступными для абонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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